Глава Белгородской области сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле приграничного села

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Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
В результате обстрела села Безымено Грайворонского округа Белгородской области была нарушена линия электропередачи, скоро начнется ее восстановление. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в населенном пункте также наблюдаются незначительные разрушения жилых построек. В основном в домах выбиты стекла.
"По докладу министра здравоохранения, пострадавший вчера во время обстрела чувствует себя удовлетворительно. Его жизни ничего не угрожает. Вчера была сделана операция, надеюсь, что сможем оказать помощь и он быстро сможет вернуться домой", – написал губернатор.
Замглавы региона Владимир Базаров оценит причиненный ущерб на месте. Восстановление в селе планируют начать завтра.
"Самое главное, чтобы все были живы и здоровы, а с остальными проблемами, конечно, справимся", – заключил Гладков.
Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины села Безымено пострадал один мирный житель. Он получил ранение легкой степени тяжести. Глава региона пообещал, что разрушенное будет восстановлено в кратчайшие сроки.
Безыменное в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
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