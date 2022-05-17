Село в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины

20:11
Фото: ТАСС/Zuma
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Безымено со стороны Украины.
"Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший – ранение легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь уже оказывается, его жизни ничего не угрожает. Есть разрушения", – написал он в своем телеграм-канале.
Гладков добавил, что в настоящее время проводится оценка и подомовой обход территории, разрушенное будет восстановлено в кратчайшие сроки.
Главное следственное управление Следственного комитета РФ ранее возбудило уголовное дело по факту обстрела Белгородской области со стороны Украины.
По данным следствия, около 07:40 15 мая украинские военнослужащие с применением системы залпового огня нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры села Середа Шебекинского района с целью убийства неопределенного круга лиц. В результате осколочное ранение получил житель 1992 года рождения.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Приграничное село Алексеевка было обстреляно из крупнокалиберного оружия ВСУ
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