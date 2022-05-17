Губернатор Курской области сообщил об обстреле приграничного с Украиной села

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Приграничное село Алексеевка в Глушковском районе было обстреляно из крупнокалиберного оружия. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, происшествие случилось около 05:00 вторника, 17 мая. В результате инцидента никто не пострадал.

"Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы", – написал глава региона.

Старовойт подчеркнул, что обстрел был подавлен ответным огнем пограничников. В деталях инцидента разбираются специалисты, прибывшие на место.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела поселка Середа в Белгородской области. По данным следствия, территорию России обстреляли со стороны Украины. В результате произошедшего мирный житель получил осколочное ранение.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

