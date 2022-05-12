СК РФ возбудил уголовное дело после обстрелов Белгородской области военными Украины

16:59
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрелов военными ВСУ села Солохи в Белгородской области, сообщается на сайте ведомства.
Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, подпунктами "а", "е", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ, подпунктами "е", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом, убийство").
По данным следствия, обстрел был совершен с помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".
Следствие назначило необходимые экспертизы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причастные к преступлению лица.
Накануне вечером село Солохи в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. По последним данным, в результате ЧП погиб один человек, пострадали семь местных жителей.
Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что также были повреждены 17 домов и 6 автомобилей. Выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. Гладков пообещал, что все будет восстановлено в кратчайшие сроки.
Пострадавшим при обстреле села в Белгородской области ничего не угрожает – Минздрав
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