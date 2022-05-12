Песков заявил о необходимости укрепления безопасности в приграничных с Украиной районах РФ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

На фоне продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ в приграничных с Украиной регионах необходимо принять дополнительные меры по укреплению безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент в Белгородской области 11 мая.

"Прежде всего это ситуация (обстрелы. – Прим. ред.), которая делает необходимым дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов", – цитирует слова Пескова ТАСС.

Вопрос о других мерах, связанных с подобными атаками со стороны Украины, представитель Кремля переадресовал российским военным.

Накануне вечером село Солохи в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. По последним данным, в результате ЧП погиб один человек, пострадали семь местных жителей.

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что также были повреждены 17 домов и 6 автомобилей. Выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. Гладков пообещал, что все будет восстановлено в кратчайшие сроки.

