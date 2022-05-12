Власти Белгорода опровергли данные о нахождении украинских войск в селе Середа

12:29
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Мэрия Белгорода опровергла информацию ряда телеграм-каналов о занятии украинскими военными села Середа Белгородской области, сообщается в телеграм-канале мэрии.
"На самом деле село Середа находится практически на границе с Украиной, но ни о каком вторжении украинских военных и речи не идет. Это подтвердил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, который ежедневно объезжает приграничные территории и общается с местными жителями", – говорится в сообщении.
Власти уточнили, что в селе есть только одна начальная школа – детский сад, в связи с чем об образовательном учреждении № 2, где якобы находятся боевики, не может идти и речи.
Ранее сообщалось об обстреле села Солохи со стороны Украины вечером 11 мая. Число пострадавших составило семь человек, один человек погиб.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела пострадали 17 домовладений и 6 автомобилей. Кроме того, выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. Глава региона отметил, что все будет восстановлено в кратчайшие сроки, к работам приступят с завтрашнего дня.
Жилой дом частично разрушен из-за обстрела села в Белгородской области
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