Власти Белгорода опровергли данные о нахождении украинских войск в селе Середа

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Мэрия Белгорода опровергла информацию ряда телеграм-каналов о занятии украинскими военными села Середа Белгородской области, сообщается в телеграм-канале мэрии.

"На самом деле село Середа находится практически на границе с Украиной, но ни о каком вторжении украинских военных и речи не идет. Это подтвердил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, который ежедневно объезжает приграничные территории и общается с местными жителями", – говорится в сообщении.

Власти уточнили, что в селе есть только одна начальная школа – детский сад, в связи с чем об образовательном учреждении № 2, где якобы находятся боевики, не может идти и речи.

Ранее сообщалось об обстреле села Солохи со стороны Украины вечером 11 мая. Число пострадавших составило семь человек, один человек погиб.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела пострадали 17 домовладений и 6 автомобилей. Кроме того, выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. Глава региона отметил, что все будет восстановлено в кратчайшие сроки, к работам приступят с завтрашнего дня.

