Гладков сообщил о повреждении 5 домовладений и ЛЭП при обстреле сел в Белгородской области

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пять домовладений и линия электропередачи получили повреждения при обстреле со стороны Украины сел Нехотеевка и Журавлевка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, один из пяти домов полностью разрушен. Пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел территории сел прекратился к 12:00.

Глава региона пообещал, что работы по восстановлению электроснабжения начнутся в течение часа. Также в селах проведут необходимые замеры, чтобы восстановить все поврежденные дома.

Утром Гладков сообщил об обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка со стороны Украины.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле пункта пропуска в селе Крупец. Российские пограничники и военные подавили огневые точки ответным огнем. Жертв и разрушений нет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

