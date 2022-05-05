Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле двух сел со стороны Украины

Фото: ТАСС/Евгений Силантьев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка со стороны Украины.

"По докладу дежурной группы ДНД, в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, обстрел в настоящее время продолжается.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле пункта пропуска в селе Крупец. Российские пограничники и военные подавили огневые точки ответным огнем. Жертв и разрушений нет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

