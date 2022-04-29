Пункт пропуска обстрелян в Курской области – губернатор

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Пункт пропуска в Курской области был обстрелян из минометов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в селе Крупец. Российские пограничники и военные подавили огневые точки ответным огнем. Жертв и разрушений нет.

"Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 8:00 из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец", – написал он.

Накануне Старовойт сообщил, что расчеты противовоздушной обороны перехватили в небе над регионом украинский беспилотник. По его словам, инцидент произошел ночью. Никто не пострадал. Разрушений также нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что система ПВО уничтожила разведывательный беспилотник в небе рядом с Воронежем. В настоящее время жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.

После этого следователи выехали в Курскую и Воронежскую области выяснять обстоятельства инцидента с перехваченными беспилотниками. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил задокументировать факты противоправных действий ВСУ на территории России.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

