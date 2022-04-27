Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области после перехвата там беспилотников ВСУ

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Следователи выехали в Курскую и Воронежскую области выяснять обстоятельства инцидента с перехваченным беспилотником украинских военных, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил задокументировать факты противоправных действий ВСУ на территории Курской и Воронежской областей.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что расчеты противовоздушной обороны перехватили в небе над регионом украинский беспилотник. По его словам, инцидент произошел ночью. Никто не пострадал. Разрушений также нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что система ПВО уничтожила разведывательный беспилотник в небе рядом с Воронежем. В настоящее время жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

