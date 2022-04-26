Глава Белгородской области сообщил о повреждении 18 домов в двух селах после обстрела

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В двух селах Белгородской области были повреждены 18 домов в результате обстрела со стороны Украины. Об этом в своем телеграмм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в Журавлевке пострадали 14 домов.

"Где-то посечены заборы, где-то окна, где-то пробило крышу. Проводим обследования и замеры. Как только здесь будет спокойная обстановка, поможем все восстановить", – написал глава региона.

Гладков пояснил, что в Нехотеевке повреждены четыре дома, две машины и два амбара.

Он также рассказал, что власти попытались уговорить людей выехать из села в безопасное место, однако согласились не все. Губернатор пообещал продолжить убеждать жителей перебраться из населенного пункта.

Ранее Гладков рассказал, что в результате обстрела села Журавлевка пострадали два человека. Мужчина получил ранение руки, а женщина ранена в шею. Позже глава региона отметил, что пострадавшим оказали необходимую помощь.На сегодняшний день их жизни ничего не угрожает.

