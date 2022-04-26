Гладков рассказал о состоянии раненых при обстреле села под Белгородом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Угрозы жизни пострадавшим в результате обстрела села Журавлевка в Белгородской области нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ранения получили два человека. Мужчина был ранен в руку, женщина – в шею. Также были повреждены жилые дома.

"По докладу (Андрея. – Прим. ред.) Иконникова, министра здравоохранения, раненым оказана помощь, их жизни на сегодняшний день ничего не угрожает", – написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Об обстреле Журавлевки стало известно накануне вечером. Об этом сообщил сам губернатор Белгородской области.

По его словам, он планировал уехать в командировку в Москву, но получил звонок от главы села. Руководитель региона добавил, что утром в Журавлевку поедут специалисты, которые обследуют разрушения.

14 апреля Журавлевка, как сообщал Гладков, уже подвергалась обстрелу. В населенном пункте был объявлен режим ЧС, людей эвакуировали. Село расположено менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

