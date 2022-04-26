Гладков рассказал о состоянии раненых при обстреле села под Белгородом

08:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Угрозы жизни пострадавшим в результате обстрела села Журавлевка в Белгородской области нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, ранения получили два человека. Мужчина был ранен в руку, женщина – в шею. Также были повреждены жилые дома.
"По докладу (Андрея. – Прим. ред.) Иконникова, министра здравоохранения, раненым оказана помощь, их жизни на сегодняшний день ничего не угрожает", – написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Об обстреле Журавлевки стало известно накануне вечером. Об этом сообщил сам губернатор Белгородской области.
По его словам, он планировал уехать в командировку в Москву, но получил звонок от главы села. Руководитель региона добавил, что утром в Журавлевку поедут специалисты, которые обследуют разрушения.
14 апреля Журавлевка, как сообщал Гладков, уже подвергалась обстрелу. В населенном пункте был объявлен режим ЧС, людей эвакуировали. Село расположено менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Глава Белгородской области сообщил об обстреле села со стороны ВСУ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: