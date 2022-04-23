Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела пропускного пункта в Курской области

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту обстрела пропускного пункта в Курской области со стороны ВСУ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело и расследовать факт обстрела пропускного пункта в Курской области со стороны Украины", – отмечается в сообщении.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, пункт пропуска на границе в Глушковском районе подвергся обстрелу со стороны украинских военных 23 апреля. В результате происшествия никто не пострадал, однако произошло возгорание в помещении Россельхознадзора.

Ранее Бастрыкин поручил провести расследование обстрела украинскими военными медучреждения в Харьковской области, жертвами которого могли стать дети. По информации СК, украинские ВС обстреляли больницу в населенном пункте Липцы Харьковской области. В результате снаряд попал в центр развития ребенка, где в тот момент находились дети. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.