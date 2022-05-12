Число пострадавших при обстреле села в Белгородской области выросло до 7

Фото: телеграм-канал "Белгород № 1"

Число пострадавших при обстреле села Солохи в Белгородской области выросло до 7. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Семь раненых, поздно ночью привезли еще одного пострадавшего. <...> Один человек погиб. Всем пострадавшим и семье погибшего окажем материальную помощь", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, есть все необходимые лекарственные препараты. Он также сообщил, что нарушенное газоснабжение в селе уже восстановлено. Двое заместителей Гладкова выехали на место происшествия, чтобы оценить масштабы повреждения жилых домов и приступить к их восстановлению.

Село Солохи было обстреляно со стороны Украины вечером 11 мая. Произошло частичное разрушение одного жилого дома.

Ранее в этот день в регионе продлили до 25 мая желтый уровень террористической опасности. Это средний из всех трех существующих уровней.

