Высокий уровень террористической угрозы продлили на севере Крыма

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Действие повышенного уровня террористической опасности на территории трех городов и двух районов Крыма продлено до 26 мая. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

"Высокий (желтый) уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов", – пояснил он.

Кроме того, аналогичные меры будут действовать на объектах республиканского Минтранса, Минздрава, Минпрома, министерства топлива и энергетики, министерства жилищно-коммунального хозяйства, а также государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении высокого уровня террористической опасности в регионе. Желтый уровень угрозы будет действовать до 25 мая. Старовойт призвал граждан сохранять бдительность и информировать спецслужбы о подозрительных предметах.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.