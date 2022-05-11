Высокий уровень террористической опасности продлен в Курской области до 25 мая

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении высокого уровня террористической опасности в регионе.

"Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить желтый уровень террористической опасности до 25 мая. Прошу сохранять бдительность и информировать спецслужбы о подозрительных предметах", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее железнодорожный мост частично обрушился в Курской области. Инцидент произошел на 67-м километре железной дороги Суджа – Сосновый Бор. Роман Старовойт заявил, что причиной ЧП стала диверсия.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.