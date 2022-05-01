Фото: Агентство "Москва"

Железнодорожный мост частично обрушился в Курской области. Инцидент произошел на 67 километре железной дороги Суджа – Сосновый Бор, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

"Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает", – написал Старовойт.

Он отметил, что в настоящее время на месте работают специалисты. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае обрушился мост через реку Иль. Инцидент произошел в Северском районе недалеко от Ильского городского поселения на глазах у местных жителей. По словам очевидцев, мост начал рушиться после того, как по нему проехал грузовой автомобиль.

