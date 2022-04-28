Грузовик обрушил автомобильный мост через реку на Кубани

Фото: телеграм-канал SHOT

Мост через реку Иль обрушился в Краснодарском крае. Об этом сообщает Life.ru.

Инцидент произошел в Северском районе недалеко от Ильского городского поселения на глазах у местных жителей. По словам очевидцев, мост начал рушиться после того, как по нему проехал грузовой автомобиль.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП в Удмуртии. Там столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Еще четыре человека получили различные травмы.