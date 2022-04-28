В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Приангарье

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Состояние 7 детей, которых госпитализировали после ДТП с автобусом в Иркутской области, оценивается как средней степени тяжести.

Они проходят лечение в хирургическом отделении. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава сообщает ТАСС.



В ведомстве добавили, что в больнице после аварии находятся также трое взрослых, один из которых в реанимации.

"Двое взрослых в средней степени тяжести госпитализированы в хирургическое и травматологическое отделения", – говорится в сообщении.

Авария произошла накануне вечером. На автодороге Железногорск – Коршуновский столкнулись микроавтобус "Газель" и легковой автомобиль "Шевроле Нива". Один человек погиб и 10 пострадали.

По данным прокуратуры, микроавтобус принадлежал детскому дому, дети возвращались из Железногорска с тренировки. Надзорное ведомство региона организовало проверку.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и семь пострадали в аварии с участием микроавтобуса и легковушки в Селенгинском районе Бурятии. Столкновение произошло на автодороге Улан-Удэ – Кяхта.

