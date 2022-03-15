Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Бурятии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли и семь пострадали в аварии с участием микроавтобуса и легковушки в Селенгинском районе Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным регионального управления МЧС, столкновение произошло на автодороге Улан-Удэ – Кяхта примерно в 20:10 по местному времени.

Источник рассказал, что в автобусе находились девять детей. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия и состояние пострадавших.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и еще трое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика "КамАЗ" в Новосибирске. Авария произошла на Большевистской улице. Пострадавшие были доставлены в больницу.