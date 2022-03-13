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происшествия

13 марта, 21:41

Шесть машин столкнулись на Волгоградском проспекте

происшествияДТП

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

На Волгоградском проспекте в Москве произошла авария с участием 6 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

ДТП случилось в воскресенье в 19:50 у дома № 160.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Киа Сид" совершил столкновение с 5 транспортными средствами, водители которых ожидали начала движения на регулируемом перекрестке. После столкновения автомобиль виновника аварии произвел опрокидывание", – рассказали в ГИБДД.

Там добавили, что в результате аварии никто не пострадал. В настоящее время последствия ДТП устранены, затруднений движения на участке нет. По данному факту начата проверка.

Ранее машина насмерть сбила пенсионерку на юго-западе Москвы. По информации ведомства, трагедия произошла в районе Южное Бутово. Женщина выбежала на проезжую часть, чтобы забрать выкатившийся на дорогу детский самокат, и попала под автомобиль.

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