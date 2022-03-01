Шесть человек пострадали при столкновении грузовика и маршрутки в Омске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Омске произошла авария с участием маршрутного микроавтобуса и грузовика. Пострадали шесть человек, включая двоих детей. Об этом со ссылкой на УГИБДД по региону сообщает ТАСС.

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой, в салоне которой находилось 17 человек.

Ранее сообщалось, что грузовик сбил насмерть 54-летнюю женщину в Москве. В момент ДТП она переходила дорогу в неположенном месте.

До этого маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на трассе в Краснодарском крае. Водитель "Газели" выехал на встречную полосу. В результате ДПТ пострадали 5 человек. Водитель легкового автомобиля скончался на месте.