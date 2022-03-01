Шесть человек пострадали при столкновении грузовика и маршрутки в Омске

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Омске произошла авария с участием маршрутного микроавтобуса и грузовика. Пострадали шесть человек, включая двоих детей. Об этом со ссылкой на УГИБДД по региону сообщает ТАСС.
По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой, в салоне которой находилось 17 человек.
Ранее сообщалось, что грузовик сбил насмерть 54-летнюю женщину в Москве. В момент ДТП она переходила дорогу в неположенном месте.
До этого маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на трассе в Краснодарском крае. Водитель "Газели" выехал на встречную полосу. В результате ДПТ пострадали 5 человек. Водитель легкового автомобиля скончался на месте.
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