Три человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Новосибирске

07:14
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Три человека погибли и еще трое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика "КамАЗ" в Новосибирске. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону сообщает ТАСС.
Авария произошла на Большевистской улице. Пострадавшие доставлены в больницу.
"Водитель 1996 года рождения на автомобиле Toyota Ipsum <...> совершил наезд на автомобиль "КамАЗ". Водитель "КамАЗа" – мужчина 1963 года рождения", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе два ребенка пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Приморском крае. Авария произошла в Находке.
Водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Тoyota. Из-за удара автомобиль Тoyota столкнулся с автомобилем Lexus, двигавшимся за ним в попутном направлении.
До этого три человека погибли и еще один пострадал в результате столкновения двух автомобилей на автодороге Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае. Авария произошла на 1019-м километре.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Wish выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Fit.
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