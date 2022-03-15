Три человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Новосибирске

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Три человека погибли и еще трое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика "КамАЗ" в Новосибирске. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону сообщает ТАСС.

Авария произошла на Большевистской улице. Пострадавшие доставлены в больницу.

"Водитель 1996 года рождения на автомобиле Toyota Ipsum <...> совершил наезд на автомобиль "КамАЗ". Водитель "КамАЗа" – мужчина 1963 года рождения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе два ребенка пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Приморском крае. Авария произошла в Находке.

Водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Тoyota. Из-за удара автомобиль Тoyota столкнулся с автомобилем Lexus, двигавшимся за ним в попутном направлении.

До этого три человека погибли и еще один пострадал в результате столкновения двух автомобилей на автодороге Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае. Авария произошла на 1019-м километре.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Wish выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Fit.