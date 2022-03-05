Три человека погибли в результате ДТП на трассе в Красноярском крае

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Три человека погибли и еще один пострадал в результате столкновения двух автомобилей на автодороге Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, авария произошла в районе 08:00 по местному времени на 1019-м километре. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Wish выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Fit.

"В результате происшествия в Toyota погиб водитель и его пассажирка, которые направлялись со стороны Красноярска в сторону Канска. Третий погибший находился в Honda. Четвертого участника ДТП, также находившегося в Honda, доставили в больницу", – говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области съехал в кювет автобус, перевозивший детскую хоккейную команду. Авария произошла на 144-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил.

По предварительным данным, 61-летний водитель автобуса допустил выезд на встречную полосу и наехал на дорожное ограждение. В результате автобус перевернулся. Пострадал один ребенок. 14-летнего мальчика доставили в больницу с ушибом поясничного отдела позвоночника.

До этого шесть человек, включая двоих детей, пострадали в результате ДТП в Омске. Там столкнулись грузовик и маршрутка, в салоне которой находились 17 человек. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения.