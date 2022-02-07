Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Махачкале

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Авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля случилась в Махачкале. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы МВД Дагестана.

ДТП случилось в понедельник, 7 февраля, в 18:00. В аварии столкнулись автомобиль скорой помощи и Lada Priora.

"По предварительной информации, в результате произошедшего пострадали четыре человека, которые госпитализированы в больницу", – рассказали в МВД.

На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на границе Московской и Тульской областей столкнулись 30 автомобилей. Пострадали восемь человек, в том числе трое детей.

До этого в Иркутской области произошла авария с участием большегруза Shacman и автомобиля скорой помощи, в результате которой погиб пациент. ДТП случилось в селе Бильчир Осинского района на участке автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда. Травмы получили водитель и фельдшер машины скорой помощи.