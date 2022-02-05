Грузовик обрушил пешеходный мост на Горьковском шоссе в Подмосковье

05:37
"<...> во время движения у грузового автомобиля произошло самопроизвольное поднятие самосвального кузова, что привело к столкновению с надземным пешеходным переходом с последующим опрокидыванием на проезжую часть", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадал водитель КамАЗа. Движение по Горьковскому шоссе затруднено. Объезд осуществляется по шоссе-дублеру.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время решается вопрос о привлечении инженерной техники для освобождения проезжей части от обломков.
Ранее сообщалось, что КамАЗ врезался в надземный пешеходный мост на Дмитровском шоссе в районе Ермолино. По словам очевидцев, грузовик ехал с поднятым кузовом и не прошел по габаритам. От удара большегруз буквально разорвало на части. Конструкция моста при этом устояла.
До этого фура застряла под мостом на Рублево-Успенском шоссе. Грузовик перекрыл проезжую часть, затруднив движение как минимум по одной полосе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: