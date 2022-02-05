Грузовик обрушил пешеходный мост на Горьковском шоссе в Подмосковье

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Грузовой автомобиль обрушил надземный пешеходный мост на 30-м километре Горьковского шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

"<...> во время движения у грузового автомобиля произошло самопроизвольное поднятие самосвального кузова, что привело к столкновению с надземным пешеходным переходом с последующим опрокидыванием на проезжую часть", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадал водитель КамАЗа. Движение по Горьковскому шоссе затруднено. Объезд осуществляется по шоссе-дублеру.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время решается вопрос о привлечении инженерной техники для освобождения проезжей части от обломков.

Ранее сообщалось, что КамАЗ врезался в надземный пешеходный мост на Дмитровском шоссе в районе Ермолино. По словам очевидцев, грузовик ехал с поднятым кузовом и не прошел по габаритам. От удара большегруз буквально разорвало на части. Конструкция моста при этом устояла.

До этого фура застряла под мостом на Рублево-Успенском шоссе. Грузовик перекрыл проезжую часть, затруднив движение как минимум по одной полосе.