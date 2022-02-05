В ДТП с участием машины скорой помощи в Приангарье погиб пациент

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В Иркутской области произошла авария с участием большегруза Shacman и автомобиля скорой помощи, в результате которой погиб пациент. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП случилось в селе Бильчир Осинского района на участке автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда. Травмы получили водитель и фельдшер машины скорой помощи.

"После доставления в медицинское учреждение пациент – 33-летний житель Осинского района скончался", – говорится в сообщении.

Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства об оказании скорой медицинской помощи ОГБУЗ "Осинская районная больница".

Ранее сообщалось, что пациент скорой помощи погиб в результате аварии в Челябинской области. Причиной ДТП стал прицеп, который отсоединился от автомобиля Mitsubishi L200, после чего врезался в машину скорой.

Еще один автомобиль, уклоняясь от столкновения с прицепом, слетел в кювет. В результате два человека получили травмы.