В Хабаровском крае локомотив протаранил машину скорой помощи. Медики везли в больницу мужчину с ковидной пневмонией. В итоге один из врачей погиб, у пациента – переломы ребер, серьезные травмы также получил водитель. Локомотив протащил автомобиль на несколько метров. Сообщается, что машинист пытался избежать аварии – он применил экстренное торможение, но избежать удара не удалось. По предварительным данным, водитель скорой спешил и выехал на пути на красный сигнал светофора.

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