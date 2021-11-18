Самолет рейса Москва – Псков вынужденно сел в Санкт-Петербурге

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Пассажирский самолет рейса Москва – Псков вынужденно приземлился в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Псковской области.

"Самолет, который вылетел из Москвы в 22:30 [17 ноября], был вынужден сесть в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) из-за низкой облачности над Псковом", – заявил директор Псковского международного аэропорта Княгиня Ольга Артем Тарасов.

Вылет лайнера из Пулково в Псков был назначен на 10:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что самолет рейса Анталия – Москва приземлился в аэропорту прибытия с отказавшим двигателем. Перед посадкой в Шереметьево экипаж доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей. В результате случившегося никто не пострадал.