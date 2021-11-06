Самолет Анталия – Москва приземлился с отказавшим двигателем – СМИ

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Самолет рейса Анталия – Москва приземлился в аэропорту прибытия с отказавшим двигателем. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на заявление информированного источника.

Известно, что речь идет о самолете Airbus A-330.

"Перед посадкой в "Шереметьево" экипаж доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей", – подтвердил источник.

В результате случившегося никто не пострадал. Официальной информации об инциденте пока нет.

Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet, выполняющий рейс Москва – Белгород, подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт Шереметьево. Сообщалось, что у него сработал датчик неисправности системы управления.