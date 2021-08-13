Самолет Сочи – Уфа сел в Волгограде из-за разбушевавшегося пассажира

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Самолет Сочи – Уфа вынужден был сесть в Волгограде из-за разбушевавшегося пассажира. В отношении дебошира возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Уточняется, что самолет вынуждено сел в аэропорту Волгограда 11 августа. Причиной стало неадекватное поведение мужчины 1991 года рождения, который был пьян, вел себя агрессивно, оскорблял бортпроводников и не выполнял их законные требования.

"Инициирована передача уголовного дела, возбужденного органами МВД России на транспорте в отношении пассажира рейса Сочи – Уфа по статье "хулиганство", для дальнейшего расследования Волгоградским следственным отделом на транспорте", – говорится в сообщении.

Ранее пассажирский Boeing-737 авиакомпании "Белавиа", подавший сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Уточнялось, что экипаж совершил посадку с одним выключенным двигателем, такое решение было принято согласно инструкциям.