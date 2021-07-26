В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим автопилотом

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Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга с отказавшим автопилотом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уральскую транспортную прокуратуру.

"26 июля при выполнении рейса U6-206 авиакомпании Уральские авиалинии по маршруту Минеральные воды – Екатеринбург от командира воздушного судна А-320 поступила информация об отказе автопилота. <...> Посадка самолета произведена в ручном режиме в 14:05 (12:05 мск)", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что из находившихся на борту лайнера 130 пассажиров никто не пострадал. На данный момент проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее пассажирский Boeing-737 авиакомпании "Белавиа", подавший сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности, приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

Уточнялось, что экипаж совершил посадку с одним выключенным двигателем, такое решение было принято согласно инструкциям.

На борту лайнера, летевшего из Минска в Анталью, находились 207 человек, включая семь членов экипажа.

