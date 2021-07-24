Airbus наблюдает большой интерес к своим продуктам в России – глава представительства

Фото: depositphotos/nitinut380



Российские авиакомпании проявляют большой интерес к продукции Airbus. Об этом РИА Новости рассказал руководитель представительства авиаконцерна Airbus в России Жюльен Франьятт.

"Мы находимся в постоянном контакте со всеми российскими операторами. Мы наблюдаем большой интерес ко всем продуктам Airbus со стороны российских авиакомпаний, и в том числе к A320 neo", – сказал Франьятт, отвечая на вопрос о возможных контрактах с "Аэрофлотом".

Он уточнил, что все переговоры носят конфиденциальный характер.

Говоря о проектах Airbus в РФ, глава представительства авиаконцерна подчеркнул, что компания намерена продемонстрировать приверженность российскому рынку. Еще одной целью Airbus он назвал снижение выбросов углекислого газа в аэрокосмическом секторе.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Азимут" получит шесть Airbus A220 до 2024 года. По условиям контракта, все лайнеры будут представлены в одинаковой компоновке салона на 148 мест.

