Россия и ОАЭ создадут совместный пассажирский сверхзвуковой самолет

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Россия и ОАЭ договорились о создании пассажирского сверхзвукового самолета. Работами займется совместное предприятие суверенного фонда ОАЭ Mubadala и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), передает РИА Новости.
"...это будет совместное предприятие. Вопрос, какое это будет долевое участие, пока мы к этому вопросу еще не подходили", – заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
По словам специалиста, облик нового летательного аппарата могут разработать до конца 2021 – начала 2022 года.
Скорость самолета составит 1,5 – 1,8 маха. Рассматриваются два варианта пассажирской перевозки – в VIP-самолете на 8 мест и в обычном самолете на 30 мест.
Корпорация Airbus в сентябре 2020 года разработала концепции трех моделей самолетов с нулевым уровнем вредных выбросов ZEROe. Предполагаемые летательные аппараты могут работать на водородном топливе.
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