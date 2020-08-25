Радар для выявления роя беспилотников разработают в России

Фото: министерство обороны РФ

Специалисты НПК "НИИДАР" занимаются разработкой новой радиолокационной системы. Она будет способна найти беспилотники в составе роя, приводит News.ru заявление компании.

Существующие РЛС могут заметить рой беспилотных летательных аппаратов, но они распознают его "тучей", новая система позволит узнать их точное количество.

"Система разрабатывается в нескольких исполнениях – для секторного и для кругового контроля пространства, с возможностью обнаружения малогабаритных низкоскоростных беспилотных летательных аппаратов, в том числе находящихся в составе "роевых систем", – сказали в "НИИДАР".

Кроме того, представители организации добавили, что число одновременно обнаруживаемых объектов ограничено лишь вычислительными мощностями системы. В частности, размер современных беспилотников может составлять несколько сантиметров, в связи с чем есть трудности с обнаружением дронов в составе большой группы.

Планируется, что система обезопасит ключевые объекты инфраструктуры от незарегистрированного вторжения в воздушное пространство. Генеральный директор "НИИДАР" Кирилл Макаров подчеркнул, что технология поможет в борьбе с промышленным шпионажем на объектах.

Ранее летные испытания нового вертолета для спецназа начались в РФ. Главной особенностью нового вертолета стало применение на спецподвеске двух курсовых пулеметов калибра 12,7 миллиметра.