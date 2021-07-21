Авиакомпания "Азимут" получит шесть Airbus A220

Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Авиакомпания "Азимут" заключила контракт о поставке шести Airbus A220 до 2024 года, рассказал гендиректор перевозчика Павел Екжанов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Сегодня я рад анонсировать, что авиакомпания "Азимут" подписала контракт на поставку шести самолетов Airbus А220 в 2022, 2023 и 2024 годах", – сказал Екжанов в рамках авиасалона МАКС-2021.
Как уточнили в пресс-службе компании Airbus, первый самолет будет передан "Азимуту" в середине 2022 года. По условиям контракта, все лайнеры будут представлены в одинаковой компоновке салона на 148 мест.
В настоящее время парк авиакомпании "Азимут" полностью состоит из самолетов Sukhoi Superjet 100.
Ранее на МАКС показали макет новейшего российского спутника наблюдения Земли. Речь идет о новейшем спутнике "Ресурс-ПМ", который заменит спутники предыдущего поколения "Ресурс-П". Они смогут проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах.
Новые спутники предназначены для создания и обновления топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга и поиска нефти, газа и месторождений других полезных ископаемых.
В Жуковском второй день проходит МАКС-2021
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