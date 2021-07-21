В Жуковском проходит Международный авиакосмический салон

В Жуковском проходит второй день работы МАКС-2021. Попасть на выставку можно с QR-кодом о вакцинации от коронавируса или с отрицательным ПЦР-тестом.

На МАКС удобнее всего добираться на электричках. Для водителей транзитный проезд через Жуковский будет закрыт до 25 июля.

Для массового посещения МАКС будет открыт с 23 по 25 июля, говорится на сайте салона. Посетителей ждут авиапремьеры.

Главной новинкой первого дня стал истребитель Checkmate. Гости также смогут увидеть новейшие беспилотники, вертолеты и пассажирские самолеты. Самое яркое событие, конечно же, летные программы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.