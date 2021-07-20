Синоптик рассказал о погоде на МАКС-2021

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Во время проведения авиасалона МАКС-2021 ожидается теплая погода, вероятны кратковременные осадки. Об этом в беседе с RT сообщил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Выступления пилотажных групп и показ новой техники планируются на 23–25 июля. В эти дни наибольшая вероятность дождей только в пятницу, 23 июля", – рассказал синоптик.

При этом он добавил, что осадки будут несильными и непродолжительными, а в субботу и воскресенье их вероятность и вовсе минимальна.

Температура воздуха в эти дни, по его словам, составит в среднем плюс 20–25 градусов. Утром воздух может остыть до плюс 18–19 градусов, а днем прогреться до плюс 22–24 градусов.

Салон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова.

