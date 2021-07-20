Москвичей предупредили о кратковременных дождях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кратковременные дожди ожидаются в столице во вторник, 20 июля. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства столицы в своем телеграм-канале. Воздух в городе прогреется до 26–28 градусов выше нуля.

"Отличная погода и для работы, и для отдыха", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о приходе в Москву заметного похолодания.

Как уточнил синоптик, сильнее всего холодная погода будет ощущаться в четверг, 22 июля. Температура воздуха днем может опуститься до 20 градусов тепла.

По его словам, похолодание будет ощущаться как обвал холода после длительного периода жары.

Вильфанд отметил, что в связи с похолоданием в столице изменится и качество воздуха – он станет свежим.

