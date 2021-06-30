ГИБДД может запретить таксистам со стажем менее 3 лет пользоваться агрегаторами

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Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников выразил мнение, что доступ к услугам агрегаторов такси нужно предоставлять водителям, стаж которых составляет не менее трех лет, а также которые имеют российское водительское удостоверение или права иностранного государства с русским языком в качестве государственного. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Также Черников предложил оснастить программное обеспечение сервисов функционалом, который не позволил бы водителям работать сверх нормы.

Он добавил, что в России разрабатывается информационная платформа "Безопасность дорожного движения", благодаря которой у агрегаторов такси будет доступ к информации о том, кто у них работает в качестве водителей, какие правонарушения есть у каждого из них.

Глава ГИБДД также предложил изменения в самой работе агрегаторов. По его словам, нужно обязать перевозчиков предоставлять агрегаторам сведения о наличии у них стоянок для автомобилей, а также условий для проведения предрейсовых медосмотров водителей и контроля технического состояния транспорта.

Ранее стало известно, что агрегаторы такси "Яндекс Go", "Ситимобил" и Gett прорабатывают механизмы для соблюдения требований по вакцинации партнеров-перевозчиков. В сервисах сообщили о поддержке инициативы вакцинировать не менее 60% водителей в Московском регионе и отметили, что принимают все меры для повышения уровня вакцинации от COVID-19.

В компаниях подчеркнули, что считают такси социально значимым городским транспортом, который помогает в снижении распространения вируса, поэтому перевозки должны оставаться доступными для пассажиров.

