В МАДИ потребовали от агрегаторов такси не подключать водителей с иностранными правами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичным агрегаторам такси из МАДИ отправили письма с требованием прекратить подключать водителей с иностранными водительскими правами. Информация об этом появилась в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"МАДИ потребовала от агрегаторов такси прекратить подключать к сервису водителей с иностранными водительскими правами и без опыта вождения. Перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, а агрегаторам направлены письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушения", – говорится в сообщении.

Уточняется, что, если нарушения не будут устранены, ведомство обратится в прокуратуру.

В 2021 году инспекторы МАДИ выявили на дорогах города более 1,7 тысячи случаев, когда водители из зарубежья с опытом менее трех лет получали заказы от крупных агрегаторов, что является нарушением действующего законодательства. Подобная ситуация создает угрозу безопасности пассажиров, подчеркнули специалисты.

В пресс-службе Дептранса напомнили, что в настоящее время работать в такси могут водители с российскими или киргизскими правами. Допускается также работать с водительским удостоверением тех стран, где русский язык используется в качестве официального. При этом водителю обязательно иметь стаж более трех лет.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье с 1 августа заработает цифровая база таксистов. Каждый водитель получит уникальный ID, где будут собраны данные о наличии действующих прав, штрафах, количестве отработанных часов.

