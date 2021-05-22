В социальном такси появились 24 новых микроавтобуса

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Автопарк социального такси пополнился новыми транспортными средствами. Перевозить маломобильных пассажиров будут еще 24 микроавтобуса. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

"До конца года мы получим еще 20 машин для индивидуальных и коллективных перевозок – всего в Москве будет более 170 машин для перевозки маломобильных граждан. Это позволит увеличить количество поездок на 30–35 процентов. Служба соцтакси сможет выполнять более 150 тысяч поездок в год", – прокомментировал глава ведомства Максим Ликсутов.

Он добавил, что город стремится к тому, чтобы жители имели безопасный, надежный транспорт. Работы по развитию доступной среды будут продолжаться.

"Таким образом Москва еще раз подтвердит звание города с самой развитой безбарьерной средой в России", – заключил руководитель Дептранса.

Ранее сообщалось, что столичные дети и подростки, нуждающиеся в паллиативной помощи, смогут пользоваться услугами бесплатного социального такси с 1 июня.

На реализацию данной инициативы будет выделено 156,9 миллиона рублей. Всего услуга станет доступна родителям примерно 900 детей, которые состоят в едином городском реестре пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.

