Кабмин утвердил порядок помощи детям за счет средств фонда "Круг добра"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Порядок оказания медицинской помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств фонда "Круг добра" утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Согласно документу, средства могут направляться на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью. Речь, в частности, о клеточной терапии, а также об использовании методов генной инженерии", – сказано в документе.

Также тяжелобольные дети смогут получать лекарства, которые не зарегистрированы в РФ, но одобрены представителями Евросоюза или США. Кроме того, предусматривается оплата лечения за границей.

Ранее правозащитница заявила, что в Москве должна быть организована собственная система поддержки семей. По ее мнению, столица может и должна обеспечить поддержку семьям за счет полной компенсации им стоимости путевок в детские лагеря, а также создания условий для бесплатных занятий школьников в секциях и кружках.

