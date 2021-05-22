Кабмин утвердил порядок помощи детям за счет средств фонда "Круг добра"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Порядок оказания медицинской помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств фонда "Круг добра" утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
"Согласно документу, средства могут направляться на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью. Речь, в частности, о клеточной терапии, а также об использовании методов генной инженерии", – сказано в документе.
Также тяжелобольные дети смогут получать лекарства, которые не зарегистрированы в РФ, но одобрены представителями Евросоюза или США. Кроме того, предусматривается оплата лечения за границей.
Ранее правозащитница заявила, что в Москве должна быть организована собственная система поддержки семей. По ее мнению, столица может и должна обеспечить поддержку семьям за счет полной компенсации им стоимости путевок в детские лагеря, а также создания условий для бесплатных занятий школьников в секциях и кружках.
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