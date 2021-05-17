Утвержден проект об антитеррористической защите детских учреждений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В России утвердили проект об антитеррористической защите детских лагерей и баз отдыха. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также правительство разработает единые требования по обеспечению безопасности во всех школах страны.

"Вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация, они должны будут соблюдаться в полном объеме", – цитирует Мишустина РИА Новости.

Глава правительства заявил о необходимости принимать меры, чтобы не допустить повторения трагедии в Казани.

"Погибли дети, и взрослые многие пострадали. Сейчас важно обеспечить их необходимым лечением, и нужно принимать меры, чтобы не допустить таких случаев в дальнейшем", – сказал Мишустин.

Глава кабмина поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и дальше лично контролировать, как идет оказание помощи пострадавшим в этой трагедии. "Если понадобится, надо быть готовыми оперативно оказать поддержку людям. Это наша общая беда, и, разумеется, никто не останется равнодушным", - сказал премьер

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.

Владимир Путин назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской школе. Он отметил, что данная трагедия потрясла всех, и добавил, что с Татарстаном вся Россия.

Глава государства сообщил, что семьи, пострадавшие в ЧП в Казани, получат всю необходимую помощь. Путин отметил, что сейчас главная задача заключается в борьбе за жизни самих пострадавших, для этого будут использованы все медицинские возможности.