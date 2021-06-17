В Москве агрегаторы начали прорабатывать механизмы для обеспечения вакцинации водителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Агрегаторы такси "Яндекс Go", "Ситимобил" и Gett прорабатывают механизмы для соблюдения требований по вакцинации партнеров-перевозчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.

В сервисах сообщили о поддержке инициативы вакцинировать не менее 60% водителей в Московском регионе и отметили, что принимают все меры для повышения уровня вакцинации от COVID-19.

"Мы на связи с городскими властями и прорабатываем механизмы, которые позволят нашим партнерам-перевозчикам соблюдать эти требования", – говорится в заявлении.

В компаниях подчеркнули, что считают такси социально значимым городским транспортом, который помогает в снижении распространения вируса, поэтому перевозки должны оставаться доступными для пассажиров.

"Как и ранее, мы продолжим делать все, чтобы такси оставалось безопасным городским транспортом в условиях пандемии", – отметили агрегаторы.

Ранее стало известно, что власти Подмосковья не допустят к работе водителей автобусов и такси без прививки от COVID-19. До всех сотрудников транспортных компаний эта информация будет доведена.

