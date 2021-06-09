В России может появиться электронный медицинский реестр водителей – СМИ

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В Научном центре безопасности дорожного движения МВД России считают необходимым создать электронный медицинский реестр, в котором будет информация о допуске водителей к управлению транспортными средствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Уточняется, что из реестра предложено постоянно исключать граждан, которые имеют соответствующие противопоказания.

В информационно-аналитический обзоре центра также сказано, что за последние шесть лет только на территории Москвы около 8–9% водителей, ставших участниками ДТП, попадали в поле зрения наркологической службы, при этом 80% пьяных водителей не попадают на учет в соответствующие медицинские учреждения, поскольку освидетельствование проводят сотрудники Госавтоинспекции.

"В этой связи необходимо организовать соответствующий обмен информацией с наркологическими организациями, в том числе о других правонарушениях, совершаемых в состоянии опьянения, в целях организации дополнительного медицинского контроля в отношении таких водителей", – говорится в сообщении.

Также предложено заносить в реестр и тех, кто только обучается в автошколе.

Ранее Минздрав продлил до 1 января следующего года действующий порядок медосвидетельствования водителей. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Михаил Мурашко.