В России может появиться электронный медицинский реестр водителей – СМИ

09 июня, 23:27
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Научном центре безопасности дорожного движения МВД России считают необходимым создать электронный медицинский реестр, в котором будет информация о допуске водителей к управлению транспортными средствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
Уточняется, что из реестра предложено постоянно исключать граждан, которые имеют соответствующие противопоказания.
В информационно-аналитический обзоре центра также сказано, что за последние шесть лет только на территории Москвы около 8–9% водителей, ставших участниками ДТП, попадали в поле зрения наркологической службы, при этом 80% пьяных водителей не попадают на учет в соответствующие медицинские учреждения, поскольку освидетельствование проводят сотрудники Госавтоинспекции.
"В этой связи необходимо организовать соответствующий обмен информацией с наркологическими организациями, в том числе о других правонарушениях, совершаемых в состоянии опьянения, в целях организации дополнительного медицинского контроля в отношении таких водителей", – говорится в сообщении.
Также предложено заносить в реестр и тех, кто только обучается в автошколе.
Ранее Минздрав продлил до 1 января следующего года действующий порядок медосвидетельствования водителей. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Михаил Мурашко.
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