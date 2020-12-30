Минздрав продлил действующий порядок медосвидетельствования водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Действующий порядок медосвидетельствования водителей продлен до 1 января 2022 года. Соответствующий приказ подписал глава Минздрава Михаил Мурашко, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Заменив... слова "с 1 января 2021 года" словами "с 1 января 2022 года", – говорится в тексте.

Документ вступит в силу 31 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что автоинспекторы в скором времени получат новые приборы, которые позволяют быстро определить алкогольное или наркотическое опьянение водителей. Часть приборов определит наличие запрещенных веществ в слюне, часть – в выдыхаемом воздухе. Уточняется, что одно из устройств определяет наличие в организме наркотиков за 15 секунд.