Новые правила медосмотра водителей подготовили в Минздраве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ведомства согласовали позицию по основным вопросам внедрения новых правил медосвидетельствования для водителей и планируют подготовить изменения к концу года. Об этом РИА Новости рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Уточняется, что соответствующий проект нововведений уже подготовили в Минздраве РФ. В результате по новому порядку водителям для того, чтобы получить медсправку, потребуется сдать анализы на употребление алкоголя, если нарколог обнаружит симптомы заболевания.

Так, старые правила получения справок для автомобилистов будут действовать до 2021 года. "Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта", – обратил внимание Салагай. По его словам, новые инициативы станут максимально доступными для регионов.

Минздрав России планировал поменять порядок обязательного медосвидетельствования действующих и потенциальных водителей с 2019 года. Его введение отложили, так как нужно было провести дополнительный анализ методов тестирования.

Ранее сообщалось, что наказание за использование гаджетов за рулем могут усилить. В ГД считают, что чаще всего водители "в трезвом уме и твердой памяти" просто решают проехать на красный сигнал светофора или объехать затор по встречной полосе.