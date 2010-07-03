Депутаты опасаются подделок водительских медсправок при возможности получить их онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме поддерживают предложение выдавать медицинские справки онлайн для получения водительских прав, однако это может привести к росту числа подделок, заявил член комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Он отметил, что выдавать медсправки для получения прав онлайн должно только то лечебное заведение, в котором гражданин наблюдается постоянно.

"Если это будет лечебное учреждение, в котором он постоянно наблюдается, я думаю, что тогда это будет положительным начинанием, которое необходимо было бы поддержать", – сказал Старовойтов Агентству "Москва".

Ранее в СМИ появились сообщения, что заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов предложил выдавать онлайн медсправки для водительских прав.

28 августа Акимов рассказал, что российские автомобилисты в 2020 году получат доступ к ряду новых сервисов на портале госуслуг. Пользователи смогут проследить всю историю владения автомобилем, а личный кабинет позволит получить услуги коммерческих организаций, например, записаться на техосмотр, оформить полис ОСАГО.

По его словам, также будет проводиться онлайн-мониторинг владения полисами ОСАГО. Он подчеркнул, что эта мера поспособствует уменьшению числа тех, кто не застраховал свою ответственность.