Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей

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Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Тест на наркотики при получении водительских прав сдавать пока не будут, заявил замминистра Олег Салагай.

Приказ, согласно которому водители должны были сдавать анализы на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю, должен был вступить в силу 22 ноября. Решение отложить его принятие одобрено министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой "с учетом обеспокоенности граждан".

Замминистра добавил, что планируется провести дополнительный анализ методов, используемых для медосвидетельствования, "в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах".

Из-за сведений о возможном росте цен на медсправки в некоторых городах возникли очереди за их получением. Предполагалось, что цена существенно увеличится в связи с обязательным тестом на определение маркеров, которые свидетельствуют о регулярной алкогольной нагрузке. Например, в Воронеже и Красноярске ожидали повышение цены в пять раз, а в Томске – в 20 раз.

Ранее МВД разработало законопроект, предусматривающий перевод всех необходимых для получения водительских прав медицинских справок в электронный формат.

ГИБДД будет запрашивать информацию о прохождении медосвидетельствования через специальную систему электронного взаимодействия.